Četvoro ljudi poginulo je u utorak uveče na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilareta, kada su se sudarila dva automobila. Za nesreću se sumnjiči vozač „golfa“ Kristijan B. (19) koji se sudario sa „opel astrom“ iz suprotnog smera. On je takođe među stradalima.

Do nesreće je došlo u utorak oko 23.35 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač „golfa 7“ novopazarskih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario s vozilom „opel astra“ koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom „opela“ nalazio se S. V. (69), dok je na mestu suvozača u tom vozilu bio V. M. (45). U istom automobilu bili su i V. K. (55) i V. M. (46).

Na licu mesta poginuli su vozač „golfa“ Kristijan B., kao i vozač i suvozač iz „opela“.

Putnica iz „opela“ V. K. podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava tada porastao na četiri.

Teško su povređeni R. L. (2006), suvozač iz „golfa“, i V. M., putnik iz „opela“.

- Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na putu Novi Pazar - Raška, u OB Novi Pazar dovezeno je troje povređenih u veoma teškom stanju, s povredama opasnim po život. Uprkos naporima lekara i multidisciplinarnih timova, jedna od povređenih osoba podlegla je povredama tokom noći, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Iz bolnice dodaju da je stanje V. M. i dalje veoma ozbiljno i da se nalazi u šok-sobi intenzivne nege Opšte bolnice Novi Pazar, gde lekari kontinuirano prate njegovo stanje.

Drugi teško povređeni pacijent R. L., nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja, hitno je upućen na vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra u Beogradu.

Kristijan je iza sebe ostavio sestru i roditelje, a oni će se od njega oprostiti danas na Šestovskom groblju u 12 sati, u Novom Pazaru.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i pripadnici interventne jedinice koji su obezbeđivali lice mesta tokom višesatnog uviđaja.

Zbog siline udara, oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk-službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svedoka koji je učestvovao u spasavanju opisao je stravičan prizor.

- Udar je bio direktan, kljun u kljun. Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan - naveo je svedok.

Gradska uprava Novi Pazar proglasila je četvrtak, 7. maj, Danom žalosti na teritoriji tog grada, zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Policija je pokrenula istragu koja će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, za koju se sumnjiči stradali Kristijan B., koji je u trenutku sudara imao probnu vozačku dozvolu i nije smeo da vozi posle 23 sata.