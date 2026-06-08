U školi kod Velike Gorice danas se dogodila tragedija u kojoj se ugušilo devetogodišnje dete.

Direktor Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik rekao je za Jutarnji list da, uprkos svim naporima, detetu nije bilo moguće pomoći.

- Naša dispečerka primila je poziv iz škole. Tokom razgovora, koji je trajao oko četiri minuta, davala je uputstva kako pomoći detetu i istovremeno je na mesto događaja uputila tim hitne medicinske pomoći sa lekarom. Ekipa je krenula odmah i stigla relativno brzo, za oko deset minuta, nakon čega je započela reanimacija - kazao je Gajnik.

On je istakao da je ceo postupak trajao gotovo sat vremena, ali da detetu nažalost nije bilo spasa, dodavši da je reč o velikoj tragediji koja je potresla radnike Hitne pomoći i izrazio iskreno saučešće porodici, učiteljima i celoj školi.

Gajnik je naveo da je škola prijavila da se dete guši nakon što je nešto pojelo, ali da nema informacije o tome šta je tačno bilo u pitanju.

Iz zagrebačke policije su kratko potvrdili da su upoznati sa događajem i da se radi o nesrećnom slučaju, a Jutarnji je ranije preneo da je dečak pokušao da pojede dve krofne odjednom.

Alo/Jutarnji list

BONUS VIDEO