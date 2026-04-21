Darko Elez, koji je označen kao jedan od najopasnijih kriminalaca na Balkanu, pušten je na slobodu danas iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kojem se nalazio od izručenja iz Bosne i Hercegovine 2022. godine, potvrđeno je od više izvora.

On je pušten na slobodu nakon redovnog isteka kazne zatvora na koju je osuđen pred sudom u Bosni i Hercegovini, a čiju kaznu je usvojilo Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Darku Elezu u kaznu zatvora koju je izdržavao uračunato je vreme koje je proveo u pritvoru pre konačne presude.

Darko Elez (46), koga je Sud BiH kao člana organizovane kriminalne grupe osudio na 15 godina zatvora, prebačen je 2022. godine u Srbiju gde je izdržavao kaznu po sopstvenom zahtevu.

Inače, Eleza je potvrđena optužnica iz slučaja "Lutka" teretila za organizovani kriminal u vezi sa više teških krivičnih dela među kojima su teška ubistva, pokušaj ubistva, pljačke transporta novca i druga krivična dela počinjena u periodu od 2005. do 2009. godine.

Kako se ranije pisalo, molbu za izručenje Srbiji Elez je podneo čim su se stekle zakonske mogućnosti za to, odnosno kada su pravosudni organi BiH obustavili istragu koja je protiv njega pokrenuta zbog sumnje da je 2018. i 2019. u Istočnom Sarajevu učestvovao u dva ubistva, iznudi, zastrašivanju i drugim krivičnim delima.

Podsećanja radi, Elez je uhapšen 21. decembra 2020. godine po Interpolovoj poternici i izručen BiH radi suđenja u predmetu "Lutka".

- Elez je veći deo te kazne od 15 godina odslužio još pre hapšenja 2020. u Beogradu, tako da mu je taj pritvor uračunat u kaznu na koju se nagodio s tužilaštvom, a ono što mu je ostalo da odsluži odslužio je sada u zatvoru u Sremskoj Mitrovici u koji je prebačen na lični zahtev - objašnjava izvor.

(Blic/Kurir)

