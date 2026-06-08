Plan NASE objavljen 26. maja 2026. godine, u tri faze, predviđa postepeni razvoj lunarne baze na južnom polu Meseca.

Prve misije biće usmerene na južni pol Meseca, tačnije na strateško područje nazvano Šekltonov povezujući greben.

Prva faza obuhvata 25 misija

Naučnici veruju da bi region mogao da sadrži vodeni led zarobljen u trajno osenčenim kraterima - neverovatno vredan resurs koji bi budući astronauti mogli da koriste za pijaću vodu, kiseonik i raketno gorivo.

Planirano je da prva faza traje do 2029. godine. Njen cilj je istraživanje južnog pola Meseca, obavljanje robotskih misija i demonstracija ključnih tehnologija za buduće ljudsko stanovanje. Plan za prvu fazu predviđa do 25 misija i 21 sletanje.

Izgradnja naselja za ljude

U drugoj fazi, koja, prema NASA-i, traje od 2029. do 2032. godine, planirana su rana ljudska naselja i izgradnja polutrajne infrastrukture.

U drugoj fazi počeće izgradnja trajne infrastrukture kao što su energetski sistemi i stambeni moduli. U početku se očekuje da će astronauti ostati na kratkim misijama dok testiraju rovere, staništa i površinske operacije. Kasnije faze bi mogle da uključuju vozila pod pritiskom u kojima astronauti mogu da žive i putuju dok istražuju površinu Meseca.

U trećoj fazi ljudi će stalno nastanjivati Mesec

Treća faza predviđa kontinuirano ljudsko prisustvo, rutinske rotacije posade i kontinuiranu površinsku aktivnost, ali ne pruža konačan javni raspored za ukupan broj misija i sletanja.

Treća faza je zamišljena kao period kontinuiranog ljudskog prisustva na Mesecu i proširenja operacija, sa staništima, logistikom, korišćenjem lokalnih resursa i oporavkom bespilotnog tereta. U širem okviru NASA-inog programa „Mesec do Mars“, takva baza se vidi kao deo pripreme za buduće misije na Mars.

NASA razvija površinsku energiju fisije za Mesec kao sistem snage od najmanje 40 kW, u ranijim fazama je paralelno razmatrana i solarna infrastruktura.

Region južnog pola Meseca ima područja produženog osvetljenja i trajno osenčene kratere gde bi mogao da postoji vodeni led. NASA navodi da takvi uslovi pogoduju dugoročnim operacijama i kombinaciji energetskih sistema. NASA-in plan za drugu fazu predviđa nadogradnju solarne energije, dok je planiran i nuklearni fisioni reaktor, koji bi služio kao dodatni i pouzdan izvor energije potrebne za boravak ljudi na Mesecu, kao i solarni paneli, piše NASA.