Policija u Beogradu uhapsila je J. K. (44) i M. P. (21) kod kojih je pronašla marihuanu i amfetamin.

Prilikom pregleda kod J. K. je pronađeno devet paketića sa 6,61 gram marihuane i 1,42 grama amfetamina, dok je u vozilu "fiat bravo" koje koristi M. P. pronađeno ukupno 436,53 grama grama marihuane, upakovane u 559 manjih plastičnih kesica.

Oni se terete da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

