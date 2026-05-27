Četrdesetsedmogodišnji motociklista S. L. poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u selu Veliko Orašje kod Velike Plane.

Prema informacijama, čovek koji je nastradao je vozio motocikl i kretao se iz pravca Krnjeva ka Velikoj Plani.

Prema neznavičnim saznanjima, do saobraćajne nesreće je došlo kada je on u Velikom Orašju, ulaskom u jednu krivinu, izgubio kontrolu nad dvotočkašem i izleteo sa puta.

Od zadobijenih povreda, S. L. je nažalost preminuo na licu mesta.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren, ali je mogla samo da konstatuje smrt.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve detalje i tačan uzrok ove tragedije.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO