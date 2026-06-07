Kako je saopšteno iz Hitne pomoći, tokom noći je došlo do teškog povređivanja mladića, kada je došlo do manje eksplozije.

Još uvek nije poznato šta je izazvalo eksploziju na Zvezdari, ali je mladić zadobio politraumatsku povredu. On je hitno prevezen u bolnicu, ali, kako su rekli iz Hitne pomoći za RTS, bez obzira na blagovremenu lekarsku reakciju morali su mu amputirati šaku.

Podsetimo, noćas jedošlo i do tri saobraćajne nezgode u Beogradu u kojima su četiri osobe zadobile lakše telesne povrede, kao i do ubadanja mladića (25) nožem na Zelenom vencu, koji je zadobio površinske povrede.

Kako smo pisali, ekipe Hitne pomoći u toku noći su obavile 125 intervencija, od kojih je oko 20 bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog mladih osoba u alkoholisanom stanju.

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