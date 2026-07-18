Tragedija u Starčevu! Preminuo je i A. F. (40) od povreda zadobijenih kada je u dvorištu njegove kuće došlo do eksplozije u kojoj je stradao njegov prijatelj D. P. (30).

Uprkos borbi lekara A. F. je podlegao povredama, dok je D. P. (30), prema dosadašnjim informacijama, preminuo na licu mesta usled siline detonacije.

Kako se saznaje, više osoba se družilo uz muziku kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave. Navodno su se trojica muškaraca u jednom trenutku dobacivala bombom, kada se dogodila eksplozija. D. P. je poginuo na licu mesta, dok su A. F. i još jedan muškarac zadobili teške povrede i prevezeni su u bolnicu.

Policija je obavila uviđaj, a u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Ulica u kojoj se dogodila tragedija danas je bila gotovo pusta, a ispred kuće u čijem je dvorištu eksplodirala bomba okupljali su se samo najbliži i komšije.

- Sedeli su, družili se kao i mnogo puta ranije. Onda je odjeknula strašna detonacija. Svi smo istrčali napolje, nismo znali šta se dogodilo. Ovo mesto ne pamti ovakvu tragediju - ispričao je jedan od komšija.

Alo/Kurir

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