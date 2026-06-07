Prema podacima Nacionalne banke Ukrajine, ukupne međunarodne rezerve zemlje pale su sa 57,3 milijarde dolara početkom godine na 45,7 milijardi dolara krajem maja.

Najveći deo sredstava potrošen je na devizne intervencije. Tokom prvih pet meseci na domaćem tržištu prodato je ukupno 14,47 milijardi dolara radi podrške nacionalnoj valuti. Ipak, grivna je nastavila da slabi, prenosi Sputnjik.

Zvanični kurs dolara porastao je sa 42,35 grivni početkom januara na 44,38 grivni 5. juna, što predstavlja najviši nivo do sada.

Istovremeno, Ukrajina je nastavila otplatu kamata na spoljne kredite i državne obveznice u stranoj valuti. Za tu namenu je u prvih pet meseci izdvojeno oko 1,77 milijardi dolara.

Pomoć zapadnih partnera u istom periodu bila je znatno manja nego ranije.

Od Svetske banke, Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda Ukrajina je od januara do maja dobila ukupno 5,02 milijarde dolara, od čega je više od tri milijarde stiglo samo u martu, dok su u ostalim mesecima iznosi bili značajno niži.