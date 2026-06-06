Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su danas O. M. (45) iz okoline tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pošto je kod njega pronađeno 10 kilograma marihuane.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je prilikom kontrole i pregleda vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 10 paketa sa ukupno 10 kilograma marihuane.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.