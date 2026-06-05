U Hramu Svetog Save u Beogradu danas je na posebno postolje podignut Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, čime je omogućen prolazak vernika ispod relikvije radi dobijanja blagoslova pre njenog povratka na Svetu Goru.

Prema informacijama sa lica mesta, nakon postavljanja svetinje na postolje, vernici u velikom broju prolaze ispod Pojasa Presvete Bogorodice, dok prednost imaju deca i roditelji sa mališanima.

U odnosu na prepodnevne časove, gužve u Hramu Svetog Save su manje, a očekuje se da će se redovi dodatno smanjivati jer prolazak vernika sada teče znatno brže.

Vernici prolaze po blagoslov

Podizanje Pojasa Presvete Bogorodice na postolje predstavlja završni deo boravka ove velike svetinje u Beogradu pre njenog povratka u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Hiljade ljudi i dalje pristižu u Hram kako bi iskoristili poslednju priliku da se poklone relikviji i prođu ispod nje na blagoslov.

Atmosfera u Svetosavskom hramu ispunjena je molitvom, tišinom i dubokim poštovanjem prema svetinji koja je tokom prethodnih dana okupila nezapamćen broj vernika iz Srbije i regiona.

Više od 800.000 vernika došlo na poklonjenje

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, tokom boravka Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu više od 800.000 vernika došlo je u Hram Svetog Save kako bi se poklonilo ovoj velikoj svetinji.

U saopštenju SPC navedeno je da će se verni narod na najlepši način zahvaliti Presvetoj Bogorodici molitvenim učešćem na Svetoj liturgiji koju je služio patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja, igumana vatopedskog Jefrema, bratstva manastira Vatoped i domaćeg sveštenstva.

Iz SPC ističu da je od Spasovdana do danas pod svodovima Hrama Svetog Save sabrano više od 800.000 duša na molitvu i blagoslov.

Poslednji sati pred povratak na Svetu Goru

Nakon višednevnog boravka u srpskoj prestonici, Pojas Presvete Bogorodice biće svečano ispraćen nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Za mnoge vernike upravo današnji dan predstavlja poslednju priliku da se poklone svetinji za koju veruju da donosi utehu, nadu, duhovnu snagu i blagoslov porodicama.