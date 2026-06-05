Kako se bliže najtopliji meseci, serviseri klimatizacije u Beogradu beleže pojačan interes građana za pripremu svojih klima uređaja. Trenutno je vreme čekanja na servis oko nedelju dana, ali od sredine juna može da se produži i do mesec dana, upozoravaju u servis centrima.

Cene variraju u zavisnosti od vrste usluge: dopuna freona košta oko 3.500 dinara, redovan godišnji servis iznosi približno 4.000 dinara, dok dubinski servis, koji uključuje čišćenje unutrašnje i spoljašnje jedinice, dezinfekciju i antibakterijski tretman, dostiže od 5.500 do 6.000 dinara.

„Građani zovu svakodnevno, a s obzirom na očekivane vrućine, interesovanje raste iz dana u dan. Već sada se primećuje veća gužva, a u junu i julu ljudi mogu čekati i mesec dana na servis“, ističu u jednom beogradskom centru za klimatizaciju.

Za domaćinstva koja već poseduju klime, mali godišnji servis, koji obuhvata čišćenje filtera i dezinfekciju unutrašnje jedinice, mogu sami obaviti kod kuće. Stručnjaci preporučuju samo da se filteri očiste i eventualno naprskaju dezinfekcionim sredstvom, čime se štedi na pozivu majstora.

Za one koji planiraju ugradnju novog uređaja, cena zavisi od jačine i tipa klime. Standardni uređaji snage sedam, devet i 12.000 BTU koštaju od 12.000 dinara, dok svaka dodatna dužina instalacije iznosi 2.400 dinara. Montaža nosača za spoljašnju jedinicu dodatno košta 2.000 dinara.

Svi savremeni uređaji su inverteri, sposobni da rade tokom cele godine, uključujući zimske mesece, i mogu da greju prostor pri temperaturama i do minus 25 stepeni. Kompleksna ugradnja, koja uključuje samu klimu, montažu, tri metra instalacije i nosač, košta od 21.200 dinara za manji uređaj do 31.800 dinara za najveće modele.

Kako sezona vrućina postaje sve izraženija, građani se sve više utrkuju ko će pre obezbediti servis i pripremiti klima uređaj za leto, dok serviseri savetuju ranije zakazivanje kako bi se izbegla višenedeljna čekanja, piše Mondo.