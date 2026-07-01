Soda bikarbona jedan je od najkorisnijih proizvoda koje možete imati u kući. Osim što se koristi u pripremi hrane, može pomoći u uklanjanju neprijatnih mirisa, čišćenju različitih površina i održavanju domaćinstva.

Njena blago alkalna svojstva pomažu u neutralisanju kiselina koje izazivaju neprijatne mirise, dok zbog blagog abrazivnog dejstva efikasno uklanja prljavštinu bez oštećenja većine površina.

Zašto je soda bikarbona toliko efikasna?

Natrijum-bikarbonat neutrališe neprijatne mirise umesto da ih samo prikrije. Zbog toga se često koristi u frižiderima, kantama za otpatke i obući, ali i kao pomoćno sredstvo za čišćenje kuhinje i kupatila.

Gde sve možete koristiti sodu bikarbonu?

1. Uklanja neprijatne mirise iz frižidera

Posuda sa nekoliko kašika sode bikarbone može pomoći u upijanju neprijatnih mirisa iz frižidera. Preporučuje se da se menja jednom mesečno.

2. Smanjuje neprijatan miris iz kante za smeće

Mala količina sode posuta po dnu kante može pomoći u neutralisanju mirisa koji nastaju razlaganjem otpada.

3. Osvežava obuću

Ako patike imaju neprijatan miris, sipajte malo sode bikarbone u gazu ili platnenu kesicu i ostavite u obući preko noći.

4. Pomaže pri čišćenju zagorelih šerpi

U zagorelu posudu sipajte vodu i nekoliko kašika sode bikarbone, kratko prokuvajte, a zatim operite sud na uobičajen način.

5. Može pomoći pri uklanjanju mrlja sa tepiha

Na mrlju pospite sodu bikarbonu, zatim poprskajte mešavinom vode i alkoholnog sirćeta, ostavite da deluje i nakon sušenja usisajte. Pre primene uvek prvo isprobajte sredstvo na manje vidljivom delu tepiha.

6. Čisti pločice i radne površine

Pasta napravljena od sode bikarbone i malo vode pogodna je za uklanjanje naslaga sa pločica, lavaboa, kada i kuhinjskih površina.

7. Pomaže pri čišćenju srebrnog pribora

Srebrni pribor može se očistiti pomoću aluminijumske folije, sode bikarbone i vruće vode. Ova metoda pomaže u uklanjanju tamnih naslaga koje nastaju oksidacijom.

8. Može doprineti beljim zubima

Neke paste za zube sadrže sodu bikarbonu jer njena blaga abrazivna svojstva pomažu u uklanjanju površinskih mrlja. Ipak, ne preporučuje se često četkanje zuba čistom sodom, jer preterana upotreba može oštetiti zubnu gleđ.

9. Pomaže pri pranju veša

Dodavanje male količine sode bikarbone uz deterdžent može doprineti boljem uklanjanju neprijatnih mirisa iz odeće i poboljšati efikasnost pranja.

10. Može pomoći kod manjih požara izazvanih uljem

Soda bikarbona može pomoći u gašenju manjih požara na šporetu izazvanih uljem ili mašću jer pri visokim temperaturama oslobađa ugljen-dioksid. Međutim, nije zamena za protivpožarni aparat i ne treba je koristiti kod većih požara.

Kada ne treba koristiti sodu bikarbonu?

Iako je veoma korisna, soda bikarbona nije pogodna za sve površine. Stručnjaci ne preporučuju njenu upotrebu na aluminijumu, mermeru, prirodnom kamenu ili osetljivim lakiranim površinama, jer može izazvati oštećenja ili gubitak sjaja.

Uz pravilnu primenu, soda bikarbona može zameniti veliki broj sredstava za čišćenje i postati jedan od najkorisnijih saveznika u održavanju doma.