Visoke temperature i pojačano znojenje stopala stvaraju idealne uslove za razvoj bakterija koje se zadržavaju u patikama i cipelama, zbog čega se neprijatan miris često vraća čak i nakon provetravanja.

Mnogi posežu za sodom bikarbonom ili raznim osveživačima, ali njihovo dejstvo uglavnom traje kratko. Međutim, postoji jednostavan domaći sprej koji ne prikriva mirise, već deluje direktno na njihov uzrok.

Kombinacija tri sastojka koja uništava bakterije

Tajna ovog sredstva krije se u spoju alkohola, mentola i glicerina.

Alkohol jačine oko 40 odsto pomaže u uništavanju bakterija koje izazivaju neprijatan miris. Mentol ostavlja osećaj svežine i prijatan miris, dok glicerin štiti uloške i unutrašnjost obuće od isušivanja.

Upravo zbog toga ova kombinacija ne samo da uklanja smrad, već doprinosi i očuvanju obuće.

Kako se pravi domaći sprej?

Priprema je veoma jednostavna. Potrebno je pomešati alkohol, nekoliko kapi mentola i malu količinu glicerina, a zatim dodati vodu do ukupne zapremine od 150 mililitara.

Dobijenu tečnost sipajte u bočicu sa raspršivačem i dobro promućkajte pre upotrebe.

Kako se pravilno koristi?

Za najbolje rezultate preporučuje se da uveče izvadite uloške iz obuće i poprskate ih nekoliko puta.

Posebnu pažnju obratite na predeo prstiju i pete, jer se na tim mestima najviše zadržavaju vlaga i bakterije.

Nakon nekoliko sati ulošci će biti potpuno suvi, a obuća osvežena i spremna za ponovno nošenje.

Deluje na uzrok problema, a ne samo na posledice

Za razliku od mnogih preparata koji samo prikrivaju neprijatne mirise, ovaj domaći sprej pomaže u smanjenju broja bakterija odgovornih za njihovo stvaranje.

Zbog toga efekat traje znatno duže, a obuća ostaje sveža i prijatna za nošenje.

Pogodan za različite vrste obuće

Još jedna prednost ovog rešenja jeste to što se može koristiti na različitim materijalima, uključujući tekstilnu obuću, platnene patike i modele od kože.

Ne ostavlja vidljive tragove, brzo se suši i ne zahteva posebnu pripremu, zbog čega je postao jedan od omiljenih trikova za održavanje svežine obuće tokom toplih letnjih dana.