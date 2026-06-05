Drvoseča B.K. (33) iz okoline Smedereva, uhapšen zbog sumnje da je tokom seksualnog odnosa udavio S.V. (48) u njenom stanu u Beogradu, oslobođen je optužbi jer se ispostavilo da nije odgovoran za njenu smrt.

Naime, kako je tada zabeleženo, B.K. je policiji ispričao da je profesorku klavira upoznao preko oglasa u kojima je nudila intimne usluge. Kobnog dana, tokom njihovog trećeg susreta, žena mu je iznenada preminula u naručju.

– Ja sam je ubio. Volim da tokom odnosa držim ženu za podbradak. Ugušio sam je i mislim da je zato umrla – ovim rečima započeo je svoje priznanje u beogradskoj policiji.

I tokom prethodna dva susreta partnerku je držao na isti način. Na saslušanju, međutim, nije umeo da objasni zašto joj nije pomogao kada je primetio da joj je pozlilo, već je u panici pobegao.

– Policiji je rekao da je ženi naglo pozlilo, ali nije znao od čega. Uplašen, ostavio ju je nagu u stanu i pobegao, ponevši njen mobilni telefon kako bi zavaravao trag. Beživotno telo na krevetu pronašla je njena prijateljica, koja je odmah pozvala policiju i Hitnu pomoć – navodio je tada izvor.

Iako je policija imala priznanje i niz materijalnih dokaza, usledio je šok. Rezultati obdukcije pokazali su da je žena preminula usled zdravstvenih komplikacija tokom odnosa, a ne zbog povreda. Obducent je jasno naveo da smrt nije izazvana stiskom za podbradak, što je iznenadilo i samog mladića.

Bio je to jedinstven slučaj da istražni sudija pusti na slobodu čoveka koji je priznao ubistvo. Drvoseči je dugo trebalo da shvati da nije odgovoran za smrt svoje partnerke, iako je tokom odnosa praktikovao da je čvrsto drži za podbradak, jer jedino tako može da doživi vrhunac.

Nakon incidenta, vratio se životu u kući nadomak Smedereva i promenio način vođenja ljubavi.

Sve se dogodilo 2012. godine.

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