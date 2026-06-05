Koliko je ova pohvala za odličan rad predsednika Vučića teško pala blokaderima jasno govori objava Đorđa Vukadinovića.

Naime, simpatizer blokadera Đorđe Vukadinović citirao je deo obraćanje francuskog predsednika Emanuela Makrona, a zatim poslao poruku svojim blokaderima.

- "Imao sam vrlo dobar razgovor sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Zaista verujem u pozitivan zamah kada su u pitanju Srbija i predsednik Vučić. Srbija naporno radi i ima evropsku budućnost, i to je veoma važno za nas." (E. Makron, 5. jun 2026.) - objavio je Vukadinović na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

- A vi se još nada(j)te i pržite - poručio je Vukadinović svojim blokaderima u nastavku objave.

Makron istakao da Vučić radi odlične stvari za Srbiju

Podsetimo, predsednik Francuske Emanuel Makron doputovao je juče u prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori, dok je danas učestvovao na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu.

Makron u jednom trenutku, kada je ugledao srpske novinare, zaustavio se i vratio samo da bi istakao svoje pohvale na račun Srbije i posebno predsednika Aleksandra Vučića.

On je istakao da Srbija napreduje i da predsenik Vučić radi odlične stvari za Srbiju, kao i da treba da EU napravi iskorak otvaranjem novih klastera.

- Juče sam imao veoma dobar razgovor sa vašim predsednikom (Aleksandrom Vučićem) i mislim da je sada pravi trenutak da se ponovo pokrenu pozitivni koraci. Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i smatram da mi, kao Evropljani, treba da napravimo značajan iskorak otvaranjem novih klastera. To je moja namera - istakao je Makron.