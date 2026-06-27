Velika drama odvijala se danas u Banjaluci, kada je jedna devojka skočila s gradskog mosta u Vrbas.

Kako saznaje portal Dnevni avaz, nju je spasao Danijel Delić, koji je sjedeo u obližnjem restoranu "Banjalučki splav" sa drugarima.

Kada je video da se devojka utapa odmah je reagovao, a onda je za njim krenuo i jedan konobar sa splava.

Teškom mukom uspeli su da izvuku devojku na obalu u blizini restorana "Kazamat".

Nakon toga su u pomoć pritekli muškarac i devojka koji su šetali na toj ruti, a Delić je na licu mesta pružio prvu pomoć, odnosno reanimirao je. Devojka koja je tu bila s muškarcem je pozvala Hitnu pomoć.

Na lice mesta su brzo došle ekipe Hitne pomoći i policije, a devojka je prebačena u UKC RS. U ovom trenutku nije poznato da li je reč o pokušaju samoubistva.

Kada se Delić ponovo vratio na splav u kojem se nalazio, ispraćen je velikim aplauzom.

Alo/Dnevni avaz

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