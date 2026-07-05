Muzička zvezda Jelena Karleuša ponovo je pomerila granice i izazvala veliki interesovanje javnosti kada je i zvanično potvrdila održavanje velikog koncerta u Banjaluci, koji je zakazan za 17. jul 2026. godine na čuvenoj Tvrđavi Kastel.

Dolazak Jelene Karleuše u Banjaluku izazvao je pravu euforiju. Tržni centar u kojem se pevačica pojavila kako bi najavila predstojeći muzički događaj bio je praktično pod opsadom stotina fanova koji su želeli da pozdrave svoju omiljenu zvezdu i naprave fotografiju sa njom za uspomenu.

Osim toga, Kareluša je istakla da publiku očekuje veče za pamćenje, uz produkciju kakva se retko viđa na ovim prostorima.

Koncert na Kastelu, jednoj od najlepših scena na otvorenom, biće pravi spoj emocije, adrenalina i moderne vizuelne estetike.

-Pripremamo spektakl na svetskom nivou. Publika može da očekuje vrhunski audio-vizuelni doživljaj, moderne koreografije i specijalne efekte koji će pomeriti standarde - poručila je ona.

Pored najave koncerta, pažnju prisutnih privuklo je i upečatljivo modno izdanje pop dive budući da se pojavila u elegantnim krem pantalonama i zlatnom brushalteru, dok je celokupan stajling zaokružila dugačkim pletenim ogrtačem, slamnatim šeširom i efektnim naušnicama u boho stilu.

Budući da se na koncert u Banjaluci dugo čekalo, ne čudi što se već sada očekuje potražnja za kartom više, a interesovanje vlada širom regiona.

Muzički događaj 17. jula 2026. godine već se najavljuje kao muzički spektakl o kojem će se dugo pričati, a sudeći po fanovima koji su je opkolili nisu krili oduševljenje zbog njene odluke da održi obećanje i dugo očekivani koncert.