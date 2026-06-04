Banjalučki policajci sprečili su sinoć brzom intervencijom muškarca iz Banjaluke da sa mosta skoči u reku Vrbas.
Naime, Policijkoj stanici Lazarevo sinoć je prijavljeno da se muškarac iz Banjaluke uputio ka mostu i da ima nameru da izvrši samoubistvo skokom u reku.
- Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i uputili se ka mostu u naselju Trapisti, gde su zatekli muškarca koji je bio vidno rastrojen i iskazivao nameru da skoči sa mosta u reku - naveli su iz MUP RS.
Zahavljujući prisebnosti, profesionalizmu i pravovremenom reagovanju policijski službenici su uspeli da uspostave komunikaciju sa njim i odvrate ga od kobne namere.
Muškarca je preuzela Služba hitne medicinske pomoći i prevezla ga u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja lekarske pomoći.
Alo/Srpskainfo
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