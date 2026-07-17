Advokat Borivoje Borović izneo je niz kritika na račun srpske policije, navodeći da je njen rad posmatrao na isti način tokom više od tri decenije.

- Ja policiju tretiram od devedesetih do danas kao neku huntu koja se uz svaki režim prišljamči i oni biju koga god im narede - rekao je Borović.

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije u javnosti zbog načina na koji je opisao pripadnike policije.

Burne reakcije

Borović je i ranije u javnim nastupima iznosio kritike na račun državnih institucija, a poslednja izjava ponovo je izazvala polemike.

Njegove tvrdnje predstavljaju njegov lični stav i mišljenje o radu policije.