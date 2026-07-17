Advokat Borivoje Borović izneo je niz kritika na račun srpske policije, navodeći da je njen rad posmatrao na isti način tokom više od tri decenije.
- Ja policiju tretiram od devedesetih do danas kao neku huntu koja se uz svaki režim prišljamči i oni biju koga god im narede - rekao je Borović.
Njegova izjava izazvala je brojne reakcije u javnosti zbog načina na koji je opisao pripadnike policije.
Burne reakcije
Borović je i ranije u javnim nastupima iznosio kritike na račun državnih institucija, a poslednja izjava ponovo je izazvala polemike.
Njegove tvrdnje predstavljaju njegov lični stav i mišljenje o radu policije.
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