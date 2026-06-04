Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu odredio je pritvor od 30 dana A.Đ. iz Leskovca zbog postojanja osnovane sumnje da je sprečavala policijske službenike u vršenju službene radnje i da je jednom od njih nanela lakšu telesnu povredu.



Sud je saopštio da se osnovano sumnja da je osumnjičena u sredu, u prepodnevnim satima, u Urgentnom centru leskovačke Opšte bolnice najpre vređala policijske službenike, koji su intervenisali po prijavi medicinskog osoblja, a da je potom odbila da im preda ličnu kartu, radi utvrđivanja identiteta.

Ona nije, kako je navedeno, postupila ni po naredbi da prestane sa vređanjem, a s obzirom na to da je odbila da stavi ruke iza leđa, radi vezivanja, policajac je prema njoj primenio fizičku silu, predviđenu službenim ovlašćenjima, ali ga je tom prilikom osumnjičena ugrizla i nanela mu lakšu telesnu povredu u predelu grudnog koša u vidu krvnog podliva veličine oko šest centimetara. Nakon toga je dovedena u položaj za vezivanje i vezana službenim lisicama.

Tridesetodnevni pritvor joj je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičena boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke.

(Novosti)