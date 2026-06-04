Prava misterija potresla je selo Veliko Šenje kod Kragujevca nakon što je jednoj porodici nestalo čak 14 ovaca koje su se nalazile na ispaši u voćnjaku.

Porodica već danima pokušava da pronađe svoje stado, ali za sada od životinja nema ni traga ni glasa.

Kako navode, nestalo je ukupno devet odraslih ovaca i pet jagnjića.

Vlasnica stada Mirjana ispričala je da su životinje poslednji put viđene u voćnjaku, gde su bile na ispaši, a potom su iznenada nestale.

– Ovce su bile u voćnjaku kada su nestale. Kada smo krenuli da ih zatvorimo, one su izašle i od tada ne možemo da ih pronađemo. Još uvek tragamo za njima – rekla je Mirjana.

Nestanak životinja izazvao je veliku zabrinutost porodice, koja svakodnevno obilazi okolna polja, šume i seoske puteve u nadi da će pronaći izgubljeno stado.

Iako su pojedini meštani odmah posumnjali da je reč o krađi, vlasnica kaže da za sada nema razloga da veruje da je neko odveo životinje.

– Ne sumnjamo da ih je neko oterao. Verujemo da su same odlutale i nadamo se da ćemo ih uskoro pronaći – navela je ona.

Meštani Velikog Šenja uključili su se u potragu, a porodica apeluje na sve koji eventualno primete ovce ili imaju bilo kakvu informaciju da se jave.

Za sada ostaje nepoznato kako je stado uspelo da se udalji toliko da mu se potpuno izgubi trag, zbog čega je slučaj izazvao veliko interesovanje u ovom šumadijskom kraju.

Porodica se nada da će životinje biti pronađene žive i zdrave i da će se ova neobična priča uskoro završiti srećnim ishodom.

(Telegraf.rs)