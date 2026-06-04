Podgoričani P. K. (33), G. V. (47) i D. I. (58) uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo zelenaštvo na štetu više lica.

Policijski službenici u saradnji sa ODT Ulcinj i ODT Podgorica lišili su slobode ova lica osumnjičena za izvršenje krivičnih dela zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti.

Naime, službenici OB Ulcinj postupali su po prijavi oštećenog lica zbog sumnje na izvršeno krivično delo zelenaštvo, kojim su, kako se sumnja, osumnjičena lica pribavila protivpravnu imovinsku korist na štetu oštećenog u iznosu od skoro 2.000.000 evra na ime navodnog duga - zelenaške kamate.

Daljim postupanjem službenika Odelenja bezbednosti Podgorica, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, prikupljena su dodatna obaveštenja i dokazi, koji su rezultirali lišenjem slobode lica D. I. te podnošenjem krivične prijave protiv navedenih lica zbog sumnje da su izvršili krivično delo zelenaštvo u saizvršilaštvu, navode iz policije.

Kako su objasnili, trojica Podgoričana su oštećenom pozajmili 20.000 evra uz ugovorenu zelenašku kamatu, nakon čega su ga kroz sistem sportskog klađenja dodatno zaduživali i primoravali da im isplaćuje značajne i višestruke novčane iznose tzv. „penale“, te su mu do kraja maja 2026. godine obračunali dug od oko 500.000 evra, uz pretnje kojima su pokušali izvršiti naplatu i od njegove porodice.

Oštećeni je, u međuvremenu, jednom od osumnjičenih, pod pritiskom, preneo u vlasništvo stan vrednosti oko 400.000 evra, te prodao više nekretnina u Podgorici ukupne vrednosti oko 300.000 evra ispod tržišne cene i isplatio oko 150.000 evra na ime navodnog duga.

Lica G. V. i P. K. su prethodno lišena slobode od strane službenika Odelenja bezbednosti Ulcinj, a njima se na teret stavlja i krivično delo ugrožavanje sigurnosti izvršeno na štetu roditelja oštećenog lica. Sumnja se da su ova lica pre nekoliko dana, uz upotrebu hladnog oružja, uputila pretnje po život i telo roditeljima oštećenog lica u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju, navode iz policije.

Od osumnjičenih je privremeno oduzeto vozilo visoke klase - marke "mercedes G", radi daljih veštačenja i provera.

Licima P. K., G. V. i D. I. je od strane sudije za istragu određen pritvor, te su sprovedeni u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Službenici Uprave policije će, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, nastaviti aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju ovog složenog oblika kriminaliteta, kao i na procesuiranju svih lica uključenih u izvršenje krivičnih dela, te pozivaju oštećene građane da prijave ovakve i slične slučajeve nadležnim organima, navode iz policije.

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