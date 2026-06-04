Jedan od najpoznatijih užičkih muzičara Đorđe Đoko Vasić preminuo je danas u 79. godini života.

Užičani ga pamte kao frontmena nekadašnje grupe „Kilo i po“, čiji su hitovi „Jelena“ i „Ciganske noći“ krajem sedamdesetih godina prošlog veka bili popularni u tadašnjoj Jugoslaviji. Kasnije je osnovao grupu „Opera“.

Svojim talentom, energijom i ljubavlju prema muzici obeležio je jednu epohu i ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i muzičkom životu Užica.

Njegove pesme, nastupi i duh ostaće zauvek u sećanju generacija koje su uz njegovu muziku odrastale i živele, a Užičani su ga nazivali "istinskom legendom užičke rok scene".

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