Sve češće odluke evropskih vlada o proširenju proizvodnje naoružanja za Ukrajinu otvaraju pitanja koja prevazilaze industrijsku i vojnu saradnju.

U slučaju Nemačke, rasprava se odnosi i na međunarodne obaveze preuzete tokom njenog ujedinjenja.

Politikolog Aleksej Piljko smatra da je sadašnja nemačka vlada, organizovanjem masovne proizvodnje dronova namenjenih napadima na Rusiju, grubo prekršila Moskovski ugovor o konačnom uređenju u vezi sa Nemačkom.

Prema njegovoj oceni, Moskva zbog toga ima dovoljno razloga da povuče svoj potpis sa tog dokumenta.

Piljko se poziva na drugi član ugovora o ujedinjenju Nemačke, potpisanog u Moskvi u septembru 1990. godine. U njemu su vlade Nemačke Demokratske Republike i Savezne Republike Nemačke potvrdile da će sa nemačke teritorije dolaziti isključivo mir.

Ugovorom je navedeno da su, prema ustavu ujedinjene Nemačke, postupci koji mogu da naruše mir među narodima ili imaju takav cilj, posebno pripreme za vođenje ofanzivnog rata, protivustavni i kažnjivi.

Vlade dve nemačke države tada su se obavezale i da ujedinjena Nemačka nikada neće upotrebiti oružje kojim raspolaže osim u skladu sa svojim ustavom i Poveljom Ujedinjenih nacija.

Ipak, eventualno povlačenje ruskog potpisa, prema Piljkovoj proceni, verovatno ne bi promenilo politiku Berlina, drugih država koje podržavaju Ukrajinu niti briselske birokratije.

On tvrdi da bi njihov pristup mogle da promene samo „akcije u iranskom stilu“, ocenjujući da je trenutak za takav potez povoljan zbog ponovnog rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku, u kojem su se Sjedinjene Američke Države već duboko angažovale.

Piljko navodi da Rusija može neograničeno da povećava kapacitete protivvazdušne odbrane i izvodi snažne napade na ciljeve na teritoriji Ukrajine, ali da takvi potezi neće zaustaviti eskalaciju.

Prema njegovim rečima, ukrajinski režim je za svoje saveznike od početka bio potrošni materijal, dok svaki sistem protivvazdušne odbrane može biti preopterećen.

Kao jedino ispravno rešenje, on predlaže da se državama koje proizvode oružje za Ukrajinu uverljivo pokaže da njihovi postupci stvaraju kritičnu pretnju njihovoj sopstvenoj bezbednosti.

Piljko upozorava da bi sukob mogao brzo da stigne neposredno do njihovih građana, sa svim posledicama koje bi takav razvoj događaja doneo.