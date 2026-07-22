Groblje se nalazi na Novoj bežaniji, ul. Rajkova br. 9 u mirnom, šumovitom okruženju, sa uređenim stazama, zelenim površinama, kao i posebnim parcelama i infrastrukturom, koji omogućavaju različite načine zbrinjavanja kućnih ljubimaca. Do ovog groblja se može lako stići bilo sopstvenim prevozom ili autobuskim linijama: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613 i 708.
Groblje za kućne ljubimce je projektovano sa pažnjom i poštovanjem prema ljubimcima i njihovim vlasnicima, uz obezbeđenje svih neophodnih usluga i pogodnosti za obavljanje ispraćaja. Obezbeđen je širok izbor pogrebne opreme i obeležja, kao i sala za ispraćaj, sa uslugom prikaza video i audio zapisa posvećenih uginulim ljubimcima.
Svi detalji vezani za ispraćaj mogu se dogovoriti u prijatnom ambijentu upravne zagrade. Moguće je naručiti i prilagođene cvetne aranžmane za ispraćaj kućnih ljubimaca, kao i nekoliko modela tipskih nadgrobnih obeležja.
Na groblju za kućne ljubimce postoji posebno uređena zelena površina „Park sećanja“ gde je moguće rasuti pepeo uginulog kućnog ljubimca.
Uvažavajući želje i sugestije sugrađana JKP „Pogrebne usluge“ Beograd je u prethodnom periodu omogućilo i zakup grobnih mesta unapred, pre uginuća ljubimca, pri čemu se usluge i ponuda na ovom groblju neprestano unapređuju.
Groblje za kućne ljubimce je otvoreno za posetioce: od 7 do 19 č (1.4 -30.9.) i od 7 do 18 časova (1.10 - 31.3.) .
Uginuće ljubimca se može prijaviti svakod dana od 0-24 časa na broj telefona: 069 855 12 40.
Radno vreme službe groblja je od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova. U ovom periodu se putem broja telefona 011 745 5888, mogu dobiti sve neophodne informacije.
Na raspolaganju su i dve adrese elektronske pošte: servis.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs i info.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs, za sv.
Trenutno se radi na izradi aplikacije posebno prilagođene groblju za kućne ljubimce, koja će pored digitalizacije usluga omogućiti i inovativne načine čuvanja sećanja na ljubimce.
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Groblje za kućne ljubimce u Beogradu počelo sa radom pre gotovo dve godine
Otvaranjem groblja za kućne ljubimce pre nešto više od godinu dana, Beograd se pridružio nizu evropskih metropola koje su prepoznale potrebu za ovakvim mestima. Imajući u vidu da je usluga nova, sugrađani se sa njom još uvek upoznaju, a ljubazano osoblje, je spremno da odgovori na sva njihova pitanja.
Groblje se nalazi na Novoj bežaniji, ul. Rajkova br. 9 u mirnom, šumovitom okruženju, sa uređenim stazama, zelenim površinama, kao i posebnim parcelama i infrastrukturom, koji omogućavaju različite načine zbrinjavanja kućnih ljubimaca. Do ovog groblja se može lako stići bilo sopstvenim prevozom ili autobuskim linijama: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613 i 708.
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