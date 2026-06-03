Astrolozi tvrde da će od 3. juna sve krenuti nabolje za 3 horoskopska znaka.

Kada Merkur u Raku obrazuje trigon sa Severnim čvorom u Ribama, otvara se period mudrih odluka koje vode ka velikim životnim poboljšanjima.

Bilo da je reč o kratkoročnim ili dugoročnim planovima, pojedini znakovi će tačno znati šta treba da urade kako bi unapredili svoj život.

Devica

Device su poznate po svojoj logici i potrebi da sve ima smisla. Oslanjaju se na činjenice i konkretne dokaze, a ne na emocije, pa im je važno da svaka odluka bude dobro promišljena.

Pod uticajem trigona Merkura i Severnog čvora, sve nedoumice konačno nestaju. Slika postaje jasna i Device tačno vide šta treba da urade, ali i čega je vreme da se odreknu kako bi krenule napred.

Donošenje pametnih odluka inače im nije strano, ali će od 3. juna taj talenat biti posebno izražen. Intuicija i razum radiće zajedno, pa bi trebalo da veruju svom osećaju. Velike su šanse da će doneti ispravne odluke.

Jarac

Jarčevi će pokazati zašto ih mnogi smatraju jednim od najodgovornijih znakova Zodijaka. Dok drugi budu oklevali i premišljali se, oni će biti spremni da preseku i donesu konačnu odluku.

Situacija će zahtevati brzo reagovanje, a Jarčevi će imati dovoljno samopouzdanja i mudrosti da preuzmu odgovornost. Ljudi iz njihovog okruženja verovaće njihovom sudu i oslanjaće se na njihovu procenu.

Iako možda ne uživaju u tolikoj odgovornosti, biće potpuno spremni da je prihvate. Trigon Merkura i Severnog čvora pomoći će im da jasno prepoznaju najbolji potez i bez straha ga sprovedu u delo, što će doneti značajno poboljšanje u njihovom životu.

Blizanci

Iako su Blizanci često na glasu kao neodlučni, kada situacija postane ozbiljna umeju da reaguju brzo i veoma inteligentno. Upravo će to pokazati nakon 3. juna.

Ovaj astrološki aspekt naglašava njihovu spontanu prirodu i sposobnost da u pravom trenutku donesu važnu odluku.Moraće da se oslone na brzinu razmišljanja i snalažljivost.

Srećom, inteligencija i instinkt biće im najveći saveznici. Zahvaljujući toj kombinaciji, Blizanci bi mogli da donesu jednu od najboljih odluka u celoj 2026. godini. Kada sve prođe, imaće mnogo razloga da budu ponosni na sebe i svoj izbor i da uživaju u onome što su postigl, piše Your tango.