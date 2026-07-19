Službenici Specijalnog policijskog odeljenja uhapsili su danas Almiru Vukadinović i Zorana Perovića zbog sumnje da su počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Hapšenje Vukadinovićeve i Perovića sprovedeno je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja pretresli su njihove kuće, kao i više objekata koje osumnjičeni koriste.

Almira Vukadinović je supruga Predraga Vukadinovića, koji je krajem juna 2022. godine uhapšen u Sloveniji po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, nakon čega je izručen Crnoj Gori.

On je 2025. godine prvostepenom presudom oslobođen optužbi da je učestvovao u ubistvu Saše Klikovca u julu 2020. godine, ali je Apelacioni sud u martu ove godine ukinuo tu odluku i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje.

Almira Vukadinović, koja se ranije prezivala Mujahodžić, bila je obuhvaćena optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva iz 2021. godine. Tom optužnicom je navedeno da su Janko Vukadinović i još jedna za sada nepoznata osoba krajem 2019. godine formirali kriminalnu organizaciju, navodno sa ciljem da, u ime škaljarskog klana, izvrše više likvidacija.

U optužnici se navodi da je ta grupa 22. januara 2021. godine u Tivtu navodno pokušala da ubije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su tada, nakon boravka kod navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, krenuli avionom ka Beogradu.

Osumnjičeni Zoran Perović hapšen je i 2020. godine zbog sumnje da je, zajedno sa sada pokojnim Baraninom Edmondom Mustafom, organizovao bombaški napad na kuću službenika Istražnog zatvora Saše Burića u februaru te godine.

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