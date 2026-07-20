Svi u suzama! Celo Starčevo tuguje za Draganom P. (31) i Aleksandrom G. (40), koji su poginuli u eksploziji, a njihov drug S. V. teško povređen! Aleksandar je nastradao na svoj 40. rođendan, a poruke njegovih prijatelja kidaju dušu.

Kako smo ranije pisali, velika tragedija dogodila se u petak oko 22 sata u dvorištu porodične kuće u Proletnjoj ulici u Starčevu kraj Pančeva. Dve osobe su poginule, a jedna povređena.

- Dragan P. je poginuo, dok je S. V. povređen, a Aleksandar F. je zadobio teške povrede i hitno je prebačen iz Pančeva u Beograd, gde mu je čak bio amputiran deo noge. Nesretni Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je Aleksandar u bolnici nažalost izgubio životnu bitku posle više sati - navodi izvor blizak istrazi i dodaje zastrašujuće detalje:

- Okupilo se društvo u dvorištu, gde su slušali muziku i veselili se. Tada je navodno neko od njih uzeo bombu kako bi se našalio i došlo je do jake eksplozije. Geleri su čak izbušili kapiju dvorišta - kaže naš sagovornik za Alo!.

Prema rečima meštana, Aleksandar je poginuo na svoj rođendan.

- Aleksandru je bio rođendan dan pre, 16. jula, ali sutradan su se okupili da malo proslave i roštiljaju, a onda je došlo do tragedije - kaže naš sagovornik.

Meštani plaču za Draganom i Aleksandrom jer, kako kažu, reč je o dobrim i poštenim mladićima i nikome nije jasno kako se dogodila situacija s bombom.

Od Aleksandra su se oprostili brojni prijatelji rečima koje kidaju dušu:

- „Da li je moralo na 40. rođendan da nam odeš... Nismo stigli da popijemo pivo i da se ispričamo. Laka ti zemlja i počivaj u miru...“, „Pa zašto, Aci, brate moj? Zašto tako, veliki čoveče“, „ Neka te anđeli, čuvaju dobri čoveče“ - nizale su se poruke na Aleksandrovom profilu na kojem su se samo dan ranije nizale čestitke.

Pojedini beogradski mediji čak navode da je do tragedije došlo jer su se mladići, kako navode, dobacivali kašikarom.

- Nastradali Dragan je rođeni Starčevac, ali je već nekoliko godina živeo u Banatskom Brestovcu. Svi su zaista bili jako dobri momci i nikome nije jasno kako je moglo tako nešto da se dogodi. Niko od njih nikada nije bio problematičan - navodi jedan od poznanika za Alo! i dodaje:

- Dragana svi znaju, radio je čak i u pekari i bio je dobar dečko. Svi su u šoku kada su saznali da je nastradao. Inače, tu su mu i najbolji drugovi iz Starčeva, tu je odrastao - kaže poznanik.

Inače, lekari prate stanje trećeg mladića S. V. koji je zadobio teške povrede.

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