Iran je saopštio da je njegovo primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama praktično propalo i naveo da je tokom vikenda presreo četiri plovila koja su prolazila kroz Ormuski moreuz.

U međuvremenu, američka vojska je saopštila da je u protekla dva dana poginuo treći pripadnik američkih oružanih snaga u nastavku međusobnih napada sa Teheranom.

Sukob se takođe proširio i van vojnih ciljeva, pa su na udaru bili mostovi, komunalna infrastruktura i lučki objekti.

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je u subotu u iranskom napadu pogođen jedan njen naftni objekat.

Cena nafte Brent sada je porasla za oko 30 odsto u odnosu na najniži nivo zabeležen u julu, nakon što se privremeni mirovni sporazum između SAD i Irana raspao, Sjedinjene Američke Države obnovile blokadu iranskih luka, a Teheran pojačao napade na brodove u blizini Hormuškog moreuza, piše Trejding ekonomiks.