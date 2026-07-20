Adnanu L. iz ilidžanskog naselja Hrasnica u BiH, koji je osumnjičen da je lopatom usmrtio svoju majku i rođenog brata, a posle zločina mami čak odrubio glavu, određen je jednomesečni pritvor! Prethodno je divljao u sudnici, skinuo se polugo, a sudiju je nazivao ku*činom!

Kako smo ranije pisali, zločin se dogodio u četvrtak u porodičnom stanu u ilidžanskom naselju Hrasnica u Bosni i Hercegovini, kada su brutalno ubijene dve osobe. Prema prvim informacijama, usmrćene su lopatom, a utvrđeno je da je reč o stravičnom porodičnom zločinu.

Adnan L. osumnjičen je da je usmrtio svoju majku i rođenog brata, a potom je majci odrubio glavu. Prema pisanju, dnevnog lista „Avaz“, nakon zločina Adnan je ostao u stanu i mirno sedeo kada su mu stavljene lisice na ruke. Nije pružao otpor niti je bio agresivan, a u policiji je izjavio da je ubio majku i brata i da ih je pretvorio u „šehide i poslao na bolje mesto“.

Reč „šehid“ u islamu inače označava osobu koja je „izgubila život braneći svoju veru, domovinu, porodicu ili život, odnosno stradala od nepravde“.

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomesečni pritvor u subotu osumnjičenom Adnanu L. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, ali i zbog uznemirenja javnosti, s obzirom na to da se radi o posebno teškom krivičnom delu, imajući u vidu način izvršenja i posledice.

Kako navodi Avaz.ba, na ročištu za određivanje pritvora Adnanu L. došlo je do incidenta zbog njegovog ponašanja. Ročište je kasnilo oko 20 minuta jer se Adnan u pritvorskoj jedinici skinuo do pola i odbijao da izađe pred sud.

Kasnije je doveden u sudnicu uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, uspeli da sprovedu na ročište.

Nakon dolaska u sudnicu, osumnjičeni se obrušio na sudiju Srđana Skoku.

- Jesi li to, Skoko, na kravu skakao? - rekao je Adnan L.

Sudija je pokušao da mu skrene pažnju da se smiri, ali on nije prestajao s uvredama.

- Koja si ti ku***na ovde?! - govorio je osumnjičeni.

Sudija Skoko je nekoliko puta pokušao da uspostavi komunikaciju s osumnjičenim uprkos uvredama, ali Adnan L. nije promenio ponašanje, zbog čega je na kraju udaljen iz sudnice.

Vuče teške traume

Komšije su bile u šoku zbog svega kada su saznale šta se dogodilo. Međutim, uprkos zločinu, ispričali su detalje koji su rastužili region, jer su rekli da je reč o porodici koja je živela u teškoj nemaštini, da se Adnan brinuo o majci i bratu koji su bili bolesni, ali i da je vukao velike traume zbog smrti svog oca. Kažu da ih je iznenadilo to što je počinio takav zločin prema majci i bratu, jer se uprkos nemaštini godinama brinuo brižno o njima.

Poznanici kažu da Adnan vuče velike traume odranije jer su nakon rata deložirani iz stana, a da je potom njegov otac izvršio samoubistvo, tako što se razneo bombom kašikarom u stanu naočigled njega i ostale porodice.

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