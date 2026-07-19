G. M. (60) preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće kod Kuršumlije, kada je automobil u kojem se nalazio sa još četiri osobe prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno udario u drugo vozilo. Četiri osobe su povređene i nalaze se na lečenju.

Nesreća se dogodila danas oko 18 sati na magistralnom putu Niš–Priština, u selu Visoka kod Kuršumlije, kada je došlo do direktnog sudara dva automobila.

G. M. (60), koji je zadobio teške povrede u udesu, preminuo je u Opštoj bolnici Prokuplje nakon što je dovezen u teškom stanju.

U Zdravstvenom centru Prokuplje potvrđeno je da je nakon nesreće sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija dovezeno ukupno pet povređenih osoba.

Lekari su odmah formirali multidisciplinarni tim koji je učestvovao u zbrinjavanju povređenih — specijaliste urgentne medicine, hirurge, anesteziologe, radiologe, ortopede i medicinske tehničare.

I. M. (54), zbog težine povreda, nakon pregleda i dijagnostike transportovana je u Univerzitetski klinički centar Niš, uz pratnju kompletne medicinske ekipe.

N. M. (58) zadržan je na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice Prokuplje radi daljeg praćenja i lečenja.

B. M. (57) upućena je takođe u Univerzitetski klinički centar Niš radi nastavka lečenja.

Najmlađa povređena osoba, F. N. (22), nakon pregleda primljena je na Odeljenje ortopedije radi daljeg lečenja. Prema informacijama lekara, nije bila životno ugrožena.

BMW izleteo u drugu traku

Prema prvim informacijama, svi povređeni koji su se nalazili u jednom automobilu marke „BMW“ nemačkih registarskih oznaka kretali su se iz pravca Kosova ka Nišu.

Iz za sada neutvrđenih razloga, vozilo je prešlo u suprotnu kolovoznu traku i direktno udarilo u automobil beogradskih registarskih oznaka.

Vozač drugog automobila zadobio je lakše povrede. Nakon pregleda ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija pušten je na kućno lečenje.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće utvrđen istragom.

Alo/Informer