U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 lica povodom krivičnog dela Teško ubistvo izvršeno na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu na Senjaku.

Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je ukupno 21 saopštenje za javnost, od čega je u pet navrata apelovalo na medije da izveštavaju profesionalno, bez ugrožavanja tajnosti istrage.

U ovom trenutku se intenzivno prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih lica i utvrđuju sve činjenice u cilju rasvetljavanja svih okolnosti izvršenog krivičnog dela teško ubistvo i krivičnih dela koja su u vezi sa istim.

Povodom brojnih upita medija, koji se odnose na kritični događaj ili na konkretna lica, VJT u Beogradu ističe da postupa profesionalno i da ne može iznositi u javnost detalje koji bi mogli ugroziti tajnost istrage.

Tužilaštvo ponovo ukazuje da se iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima, a posebno njihovim proizvoljnim tumačenjima, opasno ugrožava istraga, kao i sigurnost i okrivljenih i svedoka.

Po okončanju istrage tužilaštvo će se obratiti javnosti i ukazati na sve utvrđene činjenice i okolnosti, te objaviti svoju javnotužilačku odluku tim povodom.