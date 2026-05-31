Nakon teške saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 22.45 u Ulici Stevana Nemanje, u blizini autobuske stanice u Novom Pazaru, poznati su novi detalji o zdravstvenom stanju dvojice mladića koji su se nalazili na motociklu.

Do udesa je došlo kada je motocikl sa dvojicom mladića izgubio kontrolu i direktno udario u autobus kompanije "Dacić Tours". Na snimku se vidi kako autobus usporava nakon što vozač uočava da motocikl nekontrolisano proklizava prema njegovoj traci, ali sudar uprkos tome nije mogao biti izbegnut.

Nakon udarca usledili su dramatični prizori. Motocikl je ostao smrskan ispred autobusa, dok su vozač i suvozač odbačeni na kolovoz. Prema najnovijim informacijama, jedan od mladića zadobio je lakše telesne povrede i nalazi se van životne opasnosti, dok je drugi, zbog ozbiljnijih povreda, nakon ukazane pomoći u Novom Pazaru transportovan na dalje lečenje u Beograd. Prema dostupnim informacijama, kod teško povređenog mladića konstatovani su prelom noge, nagnječenje slezine i nagnječenje bubrega.

I pored težine povreda, lekari navode da se mladić trenutno nalazi van životne opasnosti, što je ohrabrujuća vest za njegovu porodicu, prijatelje i brojne građane koji od sinoć prate razvoj događaja.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je upravo snimak nesreće na kojem se vidi trenutak gubitka kontrole nad motociklom, kao i posledice silovitog udara. Na jednom od kadrova vidi se kako jedan od učesnika ostaje da leži nepomično neposredno nakon sudara, što dodatno svedoči o ozbiljnosti nesreće.

Policija je izvršila uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do sudara.

Alo/Sandžak Danas

BONUS VIDEO