U Višem sudu u Beogradu, danas je odloženo suđenje Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe Milivojev zbog izostanka njegovog branioca.

Kako prenosi Telegraf, branilac Aleksandar Stošić juče je sudu dostavio lekarski izveštaj kojim potvrđuje da ne može prisustvovati suđenju zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Podsetimo, Ognjen Dabetić se sumnjiči da je na podmukao način izvršio ubistvo Noe Milivojev, sa kojom je ranije bio u emotivnoj vezi.

Zbog težine krivičnog dela i okolnosti pod kojima je počinjeno, Dabetiću preti kazna doživotnog zatvora.

Nakon što je između njih došlo do verbalnog sukoba, situacija je eskalirala u fizički obračun, tokom kojeg je, prema navodima optužnice, Dabetić lišio života Milivojevu stezanjem vrata električnim kablom.

Podsetimo, na prethodno održanom suđenju Ognjen Dabetić je izneo odbranu.

Dabetić je naveo da je sa Noom Milivojev bio u vezi od decembra 2022. godine, tvrdeći da je odnos postao nasilan zbog "ljubomore i konzumiranja narkotika".

-Nožem sam uništavao telo i koristio sam sonu kiselinu i izbeljivač. Imao sam tri flaše sone kiseline i jedan izbeljivač, a ostatak sam naručio iz supermarketa preko aplikacije za dostavu. Nabavljao sam još da bih uništio telo -rekao je u aprilu Ognjen Dabetić.

Prethodno je Dabetić detaljno ispričao da je sa Noom Milivojev bio u emotivnoj vezi, kao i da je ta veza na početku bila, kako je rekao, lepa ali da je Noa bila ljubomorna, jer je on hteo da se viđa sa drugim ljudima. Zbog toga su se, kako je rekao, često svađali i morao je da zove policiju više puta.

Priznao je da su se u besu obostrano hvatali za vrat, a na pitanje sudije koliko jako ju je stezao, Dabetić je odgovorio: "Jako".

On tvrdio da je nakon sukoba bacio Nou Milivojev na krevet i otišao u toalet gde je zaspao, a tek po povratku shvatio da ona ne daje znake života.

Alo/Telegraf