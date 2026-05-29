Žena iz Novog Meksika radila je na tome da jednog muškarca pošalje u zatvor, ali je on za to saznao i ubio je, saopštili su policijski organi u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko.

Vinsent Galvan (38) optužen je za ubistvo prvog stepena, uništavanje dokaza, napad smrtonosnim oružjem, neovlašćeno uzimanje vozila i posedovanje oružja od strane osuđenog lica, saopštio je šerif okruga Ruzvelt, prenosi portal Law&Crime.

Dana 12. maja zamenici šerifa pronašli su telo 38-godišnje Riki L. Vajt u fazi raspadanja, u terenskom vozilu parkiranom na napuštenom imanju, nekoliko kilometara preko granice sa Teksasom.

Sutradan je šerifova služba stavila Galvana i još jednu ženu pod nadzor i zatražila pomoć javnosti u njihovom pronalaženju.

Dana 14. maja Galvana je uhapsila lokalna policija nakon što je prešao u Farvel, mali grad u Teksasu.

Njegovo hapšenje, međutim, kako proizlazi iz sudskih dokumenata, dogodilo se gotovo slučajno.

Dok pokušaji žrtve da dovede Galvana pred pravdu nisu uspeli, jedan građanin je u drugom slučaju pokrenuo lanac događaja koji je doveo do njegovog hapšenja.

Na dan hapšenja, vlasnik jednog preduzeća u Klovisu, Novi Meksiko, dobio je poziv od zaposlenog koji je rekao da mu je kamionet ukraden.

Vlasnik je potom objavio oglas na društvenim mrežama i sam krenuo u potragu za vozilom, nakon čega ga je uočio i pratio. Vozač ukradenog vozila potom je zapucao na njega, navodi lokalni list.

Tokom potere vozilo je nestalo u stambenim ulicama, ali je potom viđeno kako se kreće ka Teksasu, pa je policija obaveštena u Klovisu i Farvelu.

Policija u Farvelu pronašla je kamionet napušten kod jednog restorana, a zatim je slučaj povezan sa istragom ubistva u okrugu Ruzvelt.

Na osnovu toga, policijski načelnik Lari Kelsi utvrdio je da se Galvan nalazi sa prijateljem žrtve i da se kreće ka Klovisu. Policija je kontaktirala tu osobu i zatražila da se vrati u Teksas, nakon čega je pokrenuta saobraćajna kontrola.

Osumnjičeni je izašao iz vozila kako mu je naređeno, ali je potom navodno preuzeo kontrolu nad automobilom i pobegao, što je pokrenulo poteru velikom brzinom.

Potera je trajala oko minut, nakon čega je osumnjičeni sleteo s puta, pokušao da pobegne peške, ali je ubrzo uhapšen.

Policija je navela da je žrtva poslednji put viđena živa 4. maja oko 19.30, a da je ubijena između 6 i 7 sati ujutru 5. maja. Mobilni telefon koji je Galvanu navodno pozajmila druga žena lociran je na mestu zločina u to vreme.

U vozilu je pronađen pištolj kalibra 9 mm sa tragovima krvi, a balistička analiza je povezala oružje sa metkom iz tela žrtve.

Tokom istrage pronađen je i folder sa dokumentacijom o prethodnim krivičnim delima u vozilu u kojem je telo pronađeno, a istražitelji veruju da je ubistvo počinjeno jer je žena prikupljala dokaze protiv Galvana.

Policija navodi da je par imao ranije prijavljene nasilne sukobe, uključujući i incidente u kojima su jedno na drugo potezali oružje.

Galvan je navodno priznao ubistvo prijateljima, a u razgovoru u pritvoru rekao majci da je smatrao da ga neko "namešta".

Takođe je rekao da je razmišljao da izađe iz vozila tokom policijske potere, ali da je "deo njega osećao da mora da bude uhvaćen zbog svega".