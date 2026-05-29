Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je novu oštru poruku Zapadu i NATO-u poručivši da Rusija ima sredstva da “sravni sa zemljom” svakoga ko pokuša da ugrozi Kalinjingradsku oblast.

Putinova izjava dolazi nakon što je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris ranije pozvao NATO da napadne Kalinjingrad.

– Rusija ima sva sredstva da sravni sa zemljom svakoga ko pokuša da sravni Kalinjingradsku oblast – poručio je Putin.

Njegove reči odmah su izazvale veliku pažnju zbog rastućih tenzija između Rusije i NATO-a u regionu Baltičkog mora.

Kalinjingrad predstavlja jednu od najvažnijih strateških tačaka Rusije u Evropi.

Ruska enklava smeštena između Poljske i Litvanije godinama je predmet ozbiljnih geopolitičkih tenzija zbog prisustva ruskih vojnih kapaciteta, raketnih sistema i baltičke flote.

Poziv litvanskog ministra da NATO razmotri napad na Kalinjingrad izazvao je burne reakcije u Moskvi.

Jedan od prvih koji je odgovorio bio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je oštro reagovao na izjave iz Litvanije i upozorio da bi svaki pokušaj udara na rusku teritoriju imao ozbiljne posledice.

Moskva poslednjih meseci sve češće upozorava da NATO povećava vojni pritisak na ruske granice, posebno u baltičkom regionu.

Sa druge strane, članice NATO-a tvrde da je pojačano prisustvo alijanse odgovor na rastuću zabrinutost zbog ruske vojne politike i rata u Ukrajini.

Kalinjingrad je već dugo jedna od ključnih tačaka mogućeg sukoba između Rusije i NATO-a zbog svog strateškog položaja i značaja za kontrolu Baltičkog mora.

Zapadni vojni analitičari godinama upozoravaju da bi eventualna eskalacija u tom regionu mogla veoma brzo da preraste u ozbiljan međunarodni sukob.

Putinova najnovija poruka sada dodatno podiže tenzije i šalje signal da Moskva neće tolerisati nikakve pretnje prema toj oblasti.

I dok se retorika između Rusije i NATO-a sve više zaoštrava, mnogi analitičari upozoravaju da upravo Baltički region postaje jedno od najopasnijih žarišta u Evropi.