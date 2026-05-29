Aleksandar Nešović Baja (52), koji je surovo likvidiran 12. maja u restoranu na Senjaku, a čije je spaljeno telo potom pronađeno 21. maja sakriveno u buretu nedaleko od Inđije, sahranjen je danas u 14.15 časova na Bežanijskom groblju u Beogradu.

Na njegov večni počinak ispratili su ga brojni prijatelji, a kako javlja naš reporter s lica mesta, među njima su bili i prijatelji iz bloka koji su došli da se oproste od njega. Ispred groblja parkirani su luksuzni automobili sa različitim registarskim tablicama iz Srbije i Crne Gore.

Na sahrani su svi bili obučeni u crne košulje.

Kolona je krenula iz dvorišta crkve praćena zvonjavom.

U ovim trenucima telo Nešovića stavljeno je na pogrebno vozilo i kreće put grobnice u kojoj će biti sahranjen.

