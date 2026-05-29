Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je policija uhapsila S.M. zbog sumnje da je kao zaposlena u Pošti Srbije prouzrokovala manjak u iznosu od oko 1,4 miliona dinara.

Ona se tereti da je izvršila produženo krivično delo Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti i krivično delo Posluga.

Kako se sumnja, ona je od februara do avgusta 2025. godine, u svojstvu odgovornog računopolagača jedne od radnih jedinica Pošta Srbije d.o.o, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, neispravnim rukovanjem blagajne prouzrokovala manjak u blagajni u ukupnom iznosu od od 1,4 miliona dinara, u kom iznosu je i nastupila šteta za navedeno privredno društvo.

U nameri da prikrije nastali manjak, ona je osumnjičena da je bez ovlašćenja podigla novčana sredstva sa tekućeg računa klijenta "Banke Poštanske štedionice" a.d. Beograd, kako bi privremeno prikrila nastali manjak u blagajni pošte, te je neovlašćeni podignuti novčani iznos naknadno uplatom na tekući račun vratila klijentu Banke.

Osumnjičena S.M. će u skladu sa zakonom biti privedena i saslušana u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu na okolnost krivičnih dela koja joj se stavljaju na teret.