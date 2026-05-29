Mladić M.S. (21) iz čačanskog sela Lipnica preminuo je u Opštoj bolnici nakon što je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći, kada se prevrnuo sa traktorom.

- Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je odmah smešten u jedinicu intenzivne nege. Četiri puta su ga reanimirali, ali nesrećnom momku nije bilo spasa, kaže za RINU jedan od meštana.

Dodaje da je ova tragedija pogodila selo Lipnicu, ali i čitav taj kraj pod Jelicom, jer se radi o izuzetno dobrom, vrednom i poštenom mladiću.

- Svi smo nemi od šoka i tuge, život je bio pred njim. Bio je pravi veseljak, dobar drug i mladić. Baš sinoć kad je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren da pripremi oko zapisa za Svete Trojice. Uvek je bio spreman svima da pomogne, i ovo je veliki gubitak ne samo za porodicu, već i za sve nas - dodaje sagovornik agencije.

BONUS VIDEO