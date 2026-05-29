Aleksandar Nešović Baja (52), koji je surovo likvidiran 12. maja u beogradskom restoranu na Senjaku, biće sahranjen danas u 14.15 časova na Bežanijskom groblju u Beogradu. Brojni prijatelji oprostili su se od ubijenog muškarca potresnim čituljama.

Juče su u štampanim medijima osvanule dve čitulje.

Jednu od njih naslovljenu sa „tvoja braća“ potpisalo je 15 njegovih prijatelja: Toza, Žare, Perke, Peđa, Vuk, Surčinac, Ljubiša, Žapon, Ministar, Cicmil, Vranjanac, Endži, Marko, Cvele i Kovač. Oni su ispod Nešovićeve fotografije ostavili poruku u kojoj ističu koliko će im nedostajati.

„Teško je prihvatiti da više nisi sa nama. Ostaće zauvek uspomena na tvoje prijateljstvo, osmeh i dane koje smo zajedno delili. Nedostajaćeš nam više nego što reči mogu opisati. Počivaj u miru“, piše u čitulji.

Drugu čitulju je potpisao Marko Zekić, uz kratak poslednji pozdrav.

„Počivaj u miru, Baki.“

Na Nešovićevom telu su bili vidljivi tragovi paljevine, a rezultati analize DNK potvrdili su da je reč o njemu. On je nađen u zakopanom buretu 21. maja u selu Jarkovci.

Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu povodom ovog svirepog zločina, a do sada je uhapšeno ukupno 11 osoba.

Sud je, po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u sredu odredio pritvor do 30 dana Danki V., supruzi Saše Vukovića Bosketa, koji je osumnjičen za teško ubistvo Nešovića u restoranu.

Ona se tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Istražni organi sumnjaju da je upravo ona svom suprugu dostavila pištolj iz kojeg je on potom upucao žrtvu nakon čega je sa pomagačima sakrio telo u buretu. Danka je najpre bila u kućnom pritvoru, nakon čega je ta odluka preinačena, te je sada poslata u pritvorsku jedinicu.

Poslednji uhapšen u ovom slučaju je konobar Vuk Š., koji se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a njemu je u utorak ukinut pritvor, te je pušten da se brani sa slobode.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, pritvor mu je prvobitno određen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke.

- Kada se ti svedoci ispitaju, onda po službenoj dužnosti ta osoba bude puštena da se brani sa slobode - objašnjava naš izvor.

Zbog umešanosti u ubistvo i skrivanje tela Aleksandra Nešovića, uhapšeni su Saša V. (48), Mario S. (46), Danka V. (42), bivši načelnik policije Veselin Milić (46), Boban M. (41), Savo S. (33), Petko P. (46), Nenad L. (50), Vuk Š. (21) i Dejan S. (50). Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, a Saša V. da ga je usmrtio pucnjima iz pištolja.

U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi s teškim ubistvom na Senjaku Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Pored toga, po nalogu tužilaštva oduzeti su 24 mobilna telefona, jedna narukvica za fitnes, dva laptopa, jedan desktop računar, dva risivera, tri hard-diska i 10 vozila radi prikupljanja materijalnih dokaza, saopšteno je iz tog tužilaštva. Izdate su i brojne druge naredbe.