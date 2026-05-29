Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs koji mnogi mladi već dugo čekaju – prijem u elitne sastave 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade.

Konkurs traje od 1. juna do 15. jula, a zainteresovani kandidati mogu da se prijave čak i ako nisu služili vojni rok sa oružjem.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, pravo prijave imaju državljani Republike Srbije sa najmanje srednjom stručnom spremom koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

Kandidate koji pošalju blagovremene i kompletne prijave očekuju ozbiljna testiranja – medicinski pregledi, psihološka procena, provera fizičke spremnosti i bezbednosna provera.

Nakon toga sledi osnovna i selektivna obuka, a najuspešnijima će biti omogućeno da stupe u profesionalnu vojnu službu.

Prvi ugovor zaključuje se na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja na određeno ili neodređeno vreme.

Iz Ministarstva poručuju da biti pripadnik specijalnih jedinica Vojske Srbije znači nositi ogromnu odgovornost, čast i poverenje države.

Pripadnike elitnih jedinica očekuju kontinuirana obuka, usavršavanje, rad sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom, ali i veoma visoka primanja.

Kako se navodi u saopštenju, zarada pripadnika specijalnih jedinica iznosi oko 250.000 dinara, a može biti i veća u zavisnosti od stepena osposobljenosti i formacijskog mesta.

Posebnu pažnju privukla je informacija da na konkurs mogu da se prijave i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem.

Oni će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke.

Budući pripadnici 63. padobranske brigade službovaće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije biti raspoređeni u Pančevu.

Vojska Srbije poslednjih godina intenzivno ulaže u modernizaciju specijalnih jedinica, novo naoružanje, opremu i obuku, a interesovanje za elitne sastave sve je veće među mladima širom Srbije.