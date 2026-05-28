Strah od serijskog ubice raste u jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u Meksiku nakon što su tela tri ubijene žene pronađena u Puerto Valjarti za manje od dve nedelje.

Istražitelji pregledaju snimke nadzornih kamera, forenzičke dokaze i policijske izveštaje kako bi utvrdili da li su ubistva povezana i da li bi iza njih mogao da stoji serijski ubica, piše The Independent.

Najnovija žrtva pronađena je u četvrtak ujutru na zemljanom putu u blizini naselja Parke Las Palmas, pored puta Kamino Vieho a Mohoneras, prenosi Mexico News Daily. Jezivo otkriće navelo je vlasti da uporede okolnosti njene smrti sa dva slična slučaja koja su već predmet istrage.

Zvaničnici navode da je prva žrtva pronađena 10. maja u blizini Ranča El Piruli u oblasti Čimboraso, dok je telo druge žene pronađeno nekoliko dana kasnije na odmorištu pored puta na autoputu ka Mismalohi, prema lokalnim izveštajima.

Sve tri žene izgledale su kao da imaju između 30 i 35 godina, pronađene su delimično svučene i imale su više tetovaža. Svako telo pronađeno je u izolovanom ili slabo posećenom delu grada, što dodatno podstiče spekulacije da ubistva prate određeni obrazac. Vlasti još nisu zvanično identifikovale žrtve.

Lokalni mediji, međutim, navode da bi žena pronađena u četvrtak mogla biti 22-godišnja Elizabet Martinez iz savezne države Meksiko, koja je prijavljena kao nestala krajem aprila. To još nije potvrđeno.

Prema navodima Mexico News Daily, žrtva je imala tetovaže na vratu, šaci i ruci, uključujući motive lobanje, žene sa rogovima i ime istetovirano na podlaktici. Navodno su na njenom telu bili vidljivi i tragovi nasilja, zbog čega su vlasti pokrenule istragu prema protokolima za ubistvo i femicid.

Istražitelji razmatraju mogućnost da su žene ubijene na drugim lokacijama, a da su njihova tela kasnije ostavljena u Puerto Valjarti.

Takođe upoređuju dokaze sa sva tri mesta zločina kako bi utvrdili da li slučajevi mogu biti povezani ili su sličnosti slučajne.