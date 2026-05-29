Verbalni i fizički obračun odigrao se oko dvadeset časova u Šumskoj ulici, a tinejdžer je sam nazvao policiju, prijavio da je došlo do tuče i izrazio sumnju da mu je otac preminuo od zadobijenih povreda.

Na lice mesta su u rekordnom roku stigle patrole policije i ekipa Hitne pomoći, ali lekari su nažalost mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka, prenosi Telegraf.

Osumnjičenom maloletniku je odmah određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Nadležno tužilaštvo i policija trenutno vode intenzivnu istragu kako bi se utvrdio tačan motiv sukoba, kao i to da li je u ovoj porodici i ranije bilo prijava za nasilje.