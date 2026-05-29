Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će pomorska blokada Ormuskog moreuza biti ukinuta, dok se u Beloj kući sprema konačna odluka o dogovoru sa Iranom.

On je poručio da će se u Situacionoj sobi sastati sa najbližim saradnicima i doneti završnu procenu o sporazumu koji bi trebalo da otvori jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, ukloni preostale mine i reši pitanje iranskog obogaćenog nuklearnog materijala.

Ormuski moreuz se otvara, brodovi mogu kući

Tramp je u poruci naveo da Iran mora da prihvati da nikada neće imati nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora odmah da bude otvoren za slobodan prolaz brodova u oba pravca.

Prema njegovim rečima, ne sme biti naplate prolaza, ograničenja ni zadržavanja plovila. Američki predsednik tvrdi da su američke snage već detonirale veliki broj mina u moreuzu, a da Iran sada treba da ukloni ili uništi ono što je eventualno ostalo, prenosi Rojters.

- Brodovi zarobljeni u moreuzu zbog naše neverovatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu da počnu proces povratka kući - poručio je Tramp.

Ova poruka je važna ne samo za Vašington i Teheran, već i za čitavo svetsko tržište. Kroz Ormuski moreuz prolazi ogroman deo globalnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Svaka blokada, mina ili vojni incident u toj zoni odmah se oseća na berzama, u cenama goriva i u transportnim troškovima.

Nuklearni materijal pod zemljom mora da bude uništen

Najosetljiviji deo Trampove poruke odnosi se na iranski obogaćeni materijal, koji je nazvao „nuklearnom prašinom“.

On tvrdi da se taj materijal nalazi duboko pod zemljom, ispod obrušenih planinskih masiva, posle američkog napada bombarderima B-2 pre 11 meseci. Prema njegovom planu, Sjedinjene Države će ga izvući u koordinaciji sa Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, a zatim uništiti.

Tramp je naveo da samo Amerika, zajedno sa Kinom, ima mehaničku sposobnost da izvede takav posao. Time je praktično poručio da bez Vašingtona nema ni uklanjanja spornog materijala, ni zatvaranja nuklearnog pitanja.

U istom obraćanju naglasio je da novac za sada neće biti razmenjivan. Dodao je da su „druge, manje važne stavke“ već dogovorene, ali nije izneo detalje.

Teheran traži konkretne poteze

Iako Tramp nastupa kao da je dogovor na pragu, iz Irana stižu opreznije poruke. Teheran traži konkretne poteze, a ne samo javne izjave iz Vašingtona.

Iranska strana poslednjih dana insistira da se svaki sporazum mora videti kroz stvarno ukidanje pritiska, otvaranje pomorskog saobraćaja i jasne garancije da se vojna eskalacija neće nastaviti čim se brodovi pokrenu.

To je suština nepoverenja između dve strane. Tramp želi da predstavi dogovor kao američku pobedu: Iran bez nuklearnog oružja, Ormuski moreuz otvoren, mine uklonjene, a obogaćeni materijal uništen. Iran, s druge strane, ne želi da izgleda kao zemlja koja je pristala na sve pod pritiskom američke flote.

Svet čeka odluku iz Situacione sobe

Sastanak u Situacionoj sobi Bele kuće sada postaje ključan trenutak. Ako Tramp potvrdi dogovor, to bi moglo da donese prvo ozbiljno smirivanje posle nedelja krize, udara, blokade i straha od energetskog šoka.

Ako dogovor propadne ili bude odložen, Ormuski moreuz ponovo ostaje tačka iz koje kriza može da eksplodira za nekoliko sati. Dovoljan je jedan brod, jedna mina ili jedan pogrešan potez da se tržište nafte ponovo uzdrma.

Tramp zato pokušava da pošalje poruku pobede i kontrole. Brodovima poručuje da mogu kući, Iranu da nema nuklearne bombe, a svetu da se najopasniji prolaz u Zalivu vraća u normalu.

Ali konačna odluka još nije objavljena. Dok Bela kuća vaga poslednje detalje, čitav energetski svet gleda u jedan isti pravac: Ormuski moreuz, mesto na kojem se ovih dana ne odlučuje samo o prolazu brodova, već i o ceni goriva, snazi američkog pritiska i budućnosti dogovora sa Iranom.