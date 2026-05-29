Danas će na Novom Bežanijskom groblju biti sahranjen ubijeni Aleksandar Nešović Baja, a porodica i prijatelji su se od njega oprostili čituljama.

Telo ubijenog Aleksandra, zvanog Baja, dopremljeno je u crkvu na Bežanijskom groblju. Brojni prijatelji i članovi porodice okupili su se u velikom broju da odaju počast i da se, kako dolikuje, oproste od svog prijatelja, brata i kuma.

Za sada ima više od oko 200 ljudi i još uvek pristižu.

Telo je ispred crkve, a sanduk je prekriven cvećem.

U ovim trenucima počelo je i opelo.

U štampanim izdanjima dnevnih novina objavljeno je dvadesetak čitulja, a najveću pažnju privukla je ona od supruge Jelene:

- Nedostajaće mi tvoj glas, smeh, tvoj zagrljaj i mir koji sam imala pored tebe. Bio si moja snaga, moja sigurnost i najnežnije srce koje sam poznavala. Hvala ti što si me voleo tako iskreno i snažno. Zauvek ću te čuvati u srcu - navela je Jelena u čitulji za voljenog supruga.

