Zemlje Evropske unije nemaju pravo da dižu buku zbog pada drona u Rumuniji dok se evropsko oružje, delovi za bespilotne letelice i obaveštajni podaci svakodnevno koriste u napadima na Rusiju, poručio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je oštro reagovao na tvrdnje Bukurešta i reakcije iz EU nakon incidenta u Rumuniji, ocenjujući da evropske zemlje nisu neutralni posmatrači, već direktni učesnici sukoba sa Rusijom.

Medvedev: Prvo utvrditi čiji je dron, ali EU nema pravo na lekcije

Medvedev je naveo da najpre treba utvrditi kome je pripadala bespilotna letelica koja je pala na teritoriju Rumunije, ali je odmah dodao da, kako tvrdi, evropske države ne mogu da nastupaju kao nevine strane u ovom sukobu.

- Treba utvrditi čiji je dron, ali u svakom slučaju sve zemlje EU treba da zaćute na tu temu. Evropske zemlje su direktni učesnici rata sa Rusijom - izjavio je Medvedev.

Njegova poruka usledila je nakon što je Rumunija najavila zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Konstanci i proglasila ruskog generalnog konzula personom non grata. Bukurešt tvrdi da je incident sa dronom dokaz da se posledice rata u Ukrajini sve opasnije prelivaju na teritoriju država članica NATO i Evropske unije.

Moskva, međutim, takve ocene odbacuje i tvrdi da Zapad koristi svaki incident kako bi pojačao pritisak na Rusiju, dok istovremeno prećutkuje sopstvenu ulogu u ukrajinskim napadima.

Optužbe na račun evropskih država

Medvedev je posebno naglasio da evropske zemlje ne učestvuju u ratu samo političkom podrškom Kijevu. Prema njegovim rečima, evropski dronovi, rezervni delovi, drugo naoružanje i obaveštajni podaci svakodnevno se koriste u napadima na rusku teritoriju.

On tvrdi da zbog takvih akcija stradaju i civilni objekti u Rusiji.

Prema njegovim rečima, posledice tih udara nisu apstraktne ni daleke: oštećuju se stambene zgrade, a u napadima ginu civili. Zbog toga, kako poručuje Medvedev, evropske prestonice nemaju moralno pravo da se predstavljaju kao žrtve kada se ratna kriza približi njihovim granicama.

Ta izjava uklapa se u sve oštriju retoriku Moskve prema Evropskoj uniji. Ruski zvaničnici poslednjih meseci sve češće tvrde da se Zapad više ne može smatrati samo sponzorom Kijeva, već stranom koja obezbeđuje ključne resurse za napade na Rusiju.

Upozorenje građanima EU

Najtvrđi deo Medvedevljeve poruke odnosio se na građane evropskih država. On je napisao da stanovnici zemalja EU, kako je naveo, „kao stanovništvo zaraćenih država“, ne bi trebalo da računaju na miran san.

- Građani država EU, kao stanovništvo zaraćenih zemalja, neće moći mirno da spavaju. Posebno na mestima gde se nalaze proizvodnje dronova za potrebe banderovskih formacija - poručio je Medvedev.

Ova rečenica predstavlja direktno upozorenje evropskim zemljama u kojima se proizvode dronovi, delovi za bespilotne letelice, municija i vojna oprema namenjena Ukrajini. U Moskvi se takvi pogoni sve češće posmatraju kao deo ratne infrastrukture, bez obzira na to što se nalaze daleko od ukrajinskog fronta.

Za EU je takav stav neprihvatljiv i tumači se kao pretnja. Za Moskvu, to je odgovor na sve dublje uključivanje evropskih država u naoružavanje Kijeva.