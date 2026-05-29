Više javno tužilaštvo u Vranju ispituje slučaj koji se desio u Bujanovcu, kada je prijavljeno da je devojčicu od 12 godina drugarica izbola po genitalijama plastičnom viljuškom.

Slučaj vršnjačkog nasilja je policiji prijavila majka oštećene devojčice iz Bujanovca.

Zbog maloletnih lica i osetljivosti slučaja, iz svih nadležnih ustanova i institucija kažu da ne mogu da saopšte više detalja, osim da je istraga u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, devojčice su se vraćale iz škole, a kada su ušle u jedan haustor, a dve godine starija devojčica je mlađu izbola viljuškom po genitalijama.

Slučaj je prijavljen i Centru za socijalni rad u Bujanovcu, a devojčica poslata kod ginekologa.

