Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da tokom narednih dana daju krv, upozoravajući da su rezerve pojedinih krvnih grupa trenutno u ozbiljnom deficitu.

Kako je objavljeno na sajtu Instituta, nedostaju zalihe nulte pozitivne i nulte negativne krvne grupe, kao i A negativne, B negativne i AB negativne krvne grupe.

Iz Instituta apeluju na građane da izdvoje malo vremena i pomognu pacijentima kojima je krv neophodna.

– Ne dozvolimo da pacijenti čekaju krv. Odvojite malo vremena – postanite davalac krvi – navedeno je u pozivu.

Građani krv mogu dati svakog radnog dana u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39, u periodu od sedam do 19 časova, dok je subotom i praznicima radno vreme od osam do 15 časova.

Pored redovnog rada u Institutu, planirane su i brojne akcije na terenu tokom naredne nedelje.

U četvrtak, 4. juna, ekipe će dežurati u Crvenom krstu Obrenovac od devet do 14 časova, kao i u Agenciji za privredne registre od osam do 13 časova.

Dan kasnije, u petak, transfuziološki autobus biće postavljen na dve lokacije – ispred “Starog Merkatora” od 13 do 16 časova i ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici od devet do 12 časova.

Tokom vikenda akcije će biti organizovane na još nekoliko mesta u Beogradu.

U subotu, 6. juna, građani će krv moći da daju u transfuziološkom autobusu ispred Šoping centra “Stadion” od 13 do 16 časova, kao i ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od devet do 12 časova.

U nedelju će akcija dobrovoljnog davanja krvi biti organizovana ispred tržnog centra “BIG” na Paliluli od 11 do 15 časova.

Iz Instituta podsećaju da jedna jedinica krvi može spasiti više života i apeluju na sve zdrave punoletne građane da se odazovu akcijama kako bi rezerve bile stabilizovane.