Mladić Luka Milenković (28) iz sela Donje Crnatovo kod Žitorađe utopio se u ponedeljak, 25. maja, u Dunavu u Beču.



Kako je za medije potvrdio njegov brat od strica Aleksandar Milenković, porodica još uvek čeka zvanične rezultate obdukcije.



- Sada čekamo rezultate obdukcije koja je rađena, a Luku ćemo sahraniti u subotu, 30. maja, na seoskom groblju. Ne znam šta da vam kažem, moj otac nema snage da govori… on mi je bio kao treći rođeni brat - rekao je Aleksandar.



On navodi da je Luka bio dobar plivač i da je porodica potresena jer ne znaju kako je do nesreće došlo.



- Imam snimke, strašni su. Tada je bio sa društvom. Već dve godine je bio u Beču, gde je radio sa starijim bratom Milanom u restoranu koji je on otvorio. Nedavno se i verio u Španiji i planirao venčanje ovog leta - ispričao je on.



Prema njegovim rečima, Luka je u Žitorađi živeo u istom dvorištu sa porodicom, a nakon smrti oca odrastao je uz strica koji mu je bio kao drugi roditelj.



- Moj otac je trenutno u teškom stanju i nije u mogućnosti da priča - dodaje Aleksandar.



On tvrdi i da je pokušao da odgovori Luku da tog dana ne ide na Dunav.



- Ujutru ga je video i rekao mu da ostane kod kuće jer mnogo rade i da se odmori, ali ga Luka nije poslušao. Nekoliko sati kasnije stigla je strašna vest - rekao je on.



Austrijska policija obavila je uviđaj, a telo je predato porodici.

